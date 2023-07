Quando debuttano le squadre di Serie A in amichevole? Calendario | date e avversarie

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Inizieranno già oggi, venerdì 14 luglio, le amichevoli precampionato dellediA. Ad inaugurare i test preseason sarà l’Empoli che affronterà i dilettanti del Castelfiorentino al Centro Sportivo di Petroio (Vinci). Anche nel weekend, però, non mancheranno gli appuntamenti. Sabato 15 sarà la volta di Frosinone, Genoa, Monza e Sassuolo, sempre controdilettanti. Anche il giorno successivo primi match contro sparring partner non professionisti per Atalanta, Bologna, Lazio e Udinese, mentre la Fiorentina affronterà la propria Primavera. Tra le big, l’Inter giocherà martedì 18 luglio contro il Lugano, mentre i campioni d’Italia del Napoli dovranno attendere giovedì 20 per scendere in campo contro una formazione locale di Auronzo di Cadore. Milan e Juventus, al momento, non hanno fissato altri appuntamenti al di fuori ...