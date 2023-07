Quando Bartali vinse il Tour e salvò l' Italia dalla guerra civile

(Di venerdì 14 luglio 2023) In una sala dell'albergo di Cannes, hanno allestito la sala stampana. Ci sono molti giornalisti, qualcuno che detta al telefono nelle cabine, altri chiedono di avere la linea per Roma. Si sente ...

... "non senti Non posso parlare più forte cerca di capirmi! Te lo detto di nuovo: forse ci eravamo illusi tuttiavevamo pensato che Ginoavrebbe potuto ripetere l'impresa del 1938. ...Erano le 11 e 40 di 74 anni faPallante sparò ma Togliatti non morì. Nonostante la ... E poi c'è la narrazione speciale, quella relativa al toscanaccio Ginoche quel luglio, ...... sì sono stato simpatizzante della Fiorentina e nel 1956 fui felicevinse il suo primo ... quell'anno Coppi vinse il giro d'Italia battendo il suo rivale Ginosecondo in classifica a un ...

Dopo l'attentato a Togliatti nel paese c'erano tumulti. E De Gasperi chiamò 'ginaccio' pregandolo di fare un'impresa che avrebbe aiutato a placare gli animi ...Era il 14 luglio 1948 quando Antonio Pallante sparò diversi colpi di pistola verso il leader dei comunisti: fu la vittoria di Ginettaccio al Tour a bloccare un possibile putiferio nelle piazze italian ...