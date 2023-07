Quali sono i tormentoni dell' estate 2023 secondo la Gen Z

... "I contratti nazionali di lavoro si sottoscrivono perchémigliorativi rispetto al testo ...dei direttori dei servizi generali e amministrativi attraverso una nuova area di funzionari aisarà ...L'influencer e attivista cerca di tenere bene a mentele opinioni che realmente contano, mettendo da parte le voci e gli insulti che riceve ogni giorno dagli hater.160mila iscritti, insieme agli sceneggiatori, iavevano iniziato già nel maggio di quest'anno,in protesta. È il più grande degli ultimi 40 anni. Il negoziato, protratto per altri 12 giorni, non è bastato per trovare un accordo. Neanche ...

Pizzerie in Italia, quali sono le migliori: undici locali in Toscana LA NAZIONE

L’ipotesi di una “rimodulazione” del concorso esterno in associazione mafiosa spacca il governo e i partiti della maggioranza. Da un lato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, spalleggiato da For ...Tra le voci di un calciomercato in tono minore, si moltiplicano i peana per la Pro League saudita, il nuovo Eldorado del calcio. Eppure le ombre del nuovo protagonista dell'universo del pallone non ma ...