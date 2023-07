Qual è il futuro del packaging nel mondo beauty?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 14 luglio 2023)e sarà ildelnel? Ilè sicuramente uno tra i settori che contribuisce all’inquinamento e uno dei motivi più importanti è sicuramente quello del. Si sta cercando di impegnarsi sempre di più in questo senso, per questo il discorso si sta allargando sempre più in funzione di riciclo e materie prime sostenibili. Cosa rimarrà delneldel? Rispondono gli esperti Inità di firmatario del New Plastics Economy Global Commitment della Ellen MacArthur Foundation, incentrato sull’economia circolare, il fornitore diin USA si è assunto una serie di obiettivi che verrano ultimati nel 2025. Bénédicte ...