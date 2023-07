Putin ha già perso la guerra | la sentenza di Biden

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il presidente russo Vladimir"ha giàla. La domanda è cosa farà dopo". È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joein conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö al termine della sua visita nella capitale Helsinki. Secondo, il leader russo "potrebbe porre fine alladomani" ma non userà armi nucleari. "Nessun Paese può aderire alla Nato fintanto che c'è unain corso o mentre il Paese viene attaccato. Altrimenti scoppierebbe la terzamondiale" ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca. Secondo, non è una questione che l'Ucraina non possa aderire alla Nato, ma di quando potrà aderire.

