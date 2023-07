Putin dice che la Wagner non esiste | però la finanzia

(Di venerdì 14 luglio 2023) Roma. Evgeni Prigozhin è riapparso, in mutande, in una foto diffusa da alcuni canali telegram e riproposta dal progett... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Si sa però che ha incontrato, il 29 giugno, cinque giorni dopo che il Cremlino gli aveva cucito addosso l'etichetta di 'traditore', il presidente russo, Vladimir, che oggi ha fornito una sua ..., nell'intervista rilasciata a Kommersant, ha citato solo il nome di battaglia dell'alto ... Sianche che sia stato tra i fondatori della società di mercenari. 'Andrei Troshev è direttamente ......nella cerchia di'L'intelligence ucraina ha fonti nella cerchia ristretta di Vladimir. ... 14 lug 15:48 Borrell: "Lavrov aggressivo,che la guerra continuerà" Il ministro degli Esteri ...

Erdogan dice di aver raggiunto l'accordo sul grano con Putin, ma il Cremlino smentisce - La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: "A Vilnius si è presa la decisione di scatenare una grande guerra europea" - La portavoce del ministero d RaiNews

Il presidente russo voleva sostituire Prigozhin e il cambio serviva a rafforzare il suo controllo. Da Sedoj alle minacce sul grano, l'intervista del capo del Cremlino al Kommersant ...Jorit, all'anagrafe Ciro Cerullo, è uno street artist napoletano molto noto sul web ormai da anni per via di alcuni (bellissimi) murales per le strade di Napoli e non solo, con i volti ...