Putin accetta in extremis di estendere l’accordo sul grano del Mar Nero Globalist.it

Il presidente russo Vladimir Putin ha accettato di estendere l'accordo sul grano del Mar Nero che scade la prossima settimana, ha detto venerdì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come si legge in un tweet dell'ambasciata russa nel Regno Unito.