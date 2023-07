PSI | Maraio | “Un meeting per rilanciare il partito in Irpinia”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna convention per ragionare sul “socialismo di ieri, oggi e domani” indopo gli Stati Generali e prima della festa in ottobre de “L’Avanti”. E’ quella che il segretario nazionale del Psi Vincenzo, ieri pomeriggio in visita istituzionale a Palazzo Caracciolo per un confronto con il presidente Rizieri Buonopane sul futuro delle province, alla luce del nuovo disegno del Parlamento di tornare alla elezione diretta dando la parola agli elettori, ha voluto immaginare ed indicare come percorso alla nuova iniziativa che esponenti storici irpini dele anche nuovi rappresentanti stanno mettendo in campo. Una vera e propria “delega” a questa riorganizzazione non solo del dibattito ma anche delle presenze nei comuni irpini a Franco Addeo, sindaco di Marzano e capo Gabinetto a Palazzo Caracciolo, ...