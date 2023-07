Processo Scagni | il perito della procura smonta la tesi della seminfermità | “Nessun disturbo mentale”

(Di venerdì 14 luglio 2023) E’ finito in lite il contraddittorio tra Elvezio Pirfo, ilpsichiatra del Gip, e Giacomo Mongodi, quello del pubblico ministero, nela carico di Alberto, l’uomo che nel maggio del 2022 uccise a coltellate la sorella Alice a Genova. Un duro scontro che ha visto , però, fare emergere ladell’accusa e cioè che Alberto non è seminfermo, non ha disturbi di personalità e sostanzialmente non ha. Test sbagliati, solo tratti di personalità Prima era stato Elvezio Pirfo a parlare , affermando cheaveva undi personalità misto. Pirfo( che fu al centro di polemiche il 2015 per una perizia sullo ndranghetista Lampada, scarcerato per una incompatibilità claustrofobica con il ...

... totalmente incapace di intendere e di volere e quindi non condannabile al carcere per l'omicidio della sorella ma da curare in un'apposita struttura Oggi in aula su Alberto, che il primo ...Le chat con la mamma Le chat esposte nelcontro Albertorisalgono al periodo relativo all'inizio del 2022 e il 30 aprile. Uno degli scambi più importanti - riporta la testata - è del ...Lo hanno detto Grazianoe Antonella Zarri al termine dell'udienza in cui entrambi hanno deposto come testimoni nelche vede imputato il figlio Alberto per l'omicidio della sorella ...

Processo Scagni, scontro tra psichiatri sul disturbo di personalità di Alberto e sulla sua capacità di intendere e di volere Genova24.it

Il dubbio è stato sollevato Elvezio Pirfo, il perito del giudice per le indagini preliminari, alla fine della sua testimonianza nel processo al disoccupato accusato di avere ucciso la sorella Alice, ...E' emerso nel corso dell'udienza che si è concentrata sullo 'scontro' tra perito e consulenti legato all'imputabilità di Alberto ...