Prigozhin seduto sul letto in mutande | la foto diffusa dal gruppo Wagner “Si trova in Bielorussia”

Su uno dei tant i canali Telegram che sostengono il gruppo Wagner (non ne esiste uno ufficiale) è apparsa alle 10.52 italiane di oggi questa foto di Yevgenyin una tenda da campo su un letto in metallo tubolare, in mutande e maglietta , mentre saluta rivolto verso l'obiettivo. Il canale che l'ha pubblicata aveva inizialmente scritto "...è immortalato mentre alza la mano e fa un cenno di saluto verso un fotografo (non è chiaro chi sia) mentre èsu una brandina con indosso una maglietta bianca e poco altro. La foto ...Una foto che spiazza tutti. Il gruppo Wagner ha pubblicato sul proprio canale Telegram un'immagine che ritrae il fondatore, Yevgenyin una tenda da campo su un letto in metallo tubolare mentre saluta rivolto verso l'obiettivo. La particolarità è che il capo dei mercenari è ritratto in mutande e con una maglietta ...

Prigozhin seduto sul letto in mutande: la foto diffusa dal gruppo Wagner Il Fatto Quotidiano

Su uno dei tanti canali Telegram che sostengono il gruppo Wagner (non ne esiste uno ufficiale) è apparsa alle 10.52 italiane di oggi questa foto di Yevgeny Prigozhin, seduto in una tenda da campo su u ...Yeygeny Prigozhin, seduto in una tenda da campo su un letto in metallo tubolare, in mutande e maglietta: è la foto pubblicata oggi dal gruppo Wagner su Telegram. Non è chiaro né dove né quando sia sta ...