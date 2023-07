Prigozhin rispunta sui social | ecco cosa svela l' ultima foto

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il capo della Wagner immortalato in mutande su un letto. Secondo i media russi, l'ex "chef di Putin" continuerebbe a viaggiare tra Russia e Bielorussia

il redivivo: dopo una settimana di silenzio e mentre perdura il mistero piu' fitto su dove si trovi, il capo della Wagner torna a farsi sentire in un audio di 40 secondi per preannunciare "...Il leader della milizia paramilitaredopo giorni di silenzio con un nuovo audio: 'Nuove vittorie al fronte ci aspettano presto', dice da un luogo ancora misterioso. La Nato ...Intantoil leader della Wagnerdopo giorni di silenzio con un nuovo audio di 40 secondi: "Nuove vittorie al fronte ci aspettano in un futuro prossimo", dice da un luogo ancora ...

Il capo della Wagner immortalato in mutande su un letto. Secondo i media russi, l'ex "chef di Putin" continuerebbe a viaggiare tra Russia e Bielorussia ...