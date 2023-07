Prigozhin e la foto in mutande | il ‘caso’

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il leader dei mercenari della Wagner in una tenda: l'analisi dell'immagine, quando è stata scattata e dove Evgheny, leader della Wagner, inin una tenda. Ladel capo dei mercenari – che saluta tranquillo – rimbalza su Telegram, in particolare tra i canali ucraini, e alimenta il dibattito sulla sorte del capo della compagnia privata che alla fine di giugno. Le prime analisi sull’immagine hanno collocato lo scatto nella giornata del 12 giugno. Poi, però, il file è stato ‘sezionato’ dal gruppo di monitoraggio bielorusso Belarusian Gayun che ha spostato la data al 12 luglio, quindi a pochi giorni fa. Secondo la ricostruzione,avrebbe trascorso la notte nel campo militare allestito dalla Wagner nell’area di Osipovichi, in Bielorussia. L’ipotesi sarebbe coerente con le informazioni che ...

Lapubblicata da un canale "Zeta" su Telegram potrebbe essere il primo scatto di Evgenijdopo il fallito ammutinamento dello scorso 24 e 25 giugno. Lasarebbe stata scattata alle ...Il gruppo Wagner ha pubblicato oggi su Telegram unache ritrae, seduto in una tenda da campo e afferma che è in Bielorussia. Intanto il Pentagono afferma che il gruppo non è più impegnato sul fronte in maniera 'significativa'. Putin: 'L'...Ladiè stata ripresa tra gli altri dal consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko, sui suoi canali social. "Shoigu, Gerasimov, dove c**zo sono i pantaloni!", ...

Dynamic 1 La scorsa settimana, i servizi di sicurezza russi hanno rilasciato selfie di Prigozhin che indossava vari travestimenti in quello che è stato ampiamente visto come un tentativo di ...Il presidente russo in un'intervista dichiara di aver proposto ai mercenari di combattere agli ordini del comandante 'Sedoy' ...