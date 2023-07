(Di venerdì 14 luglio 2023) Si è tenuto a Roma, presso il Campusdi Viale Romania, l'evento di lancio delInstitute for European Analysis and Policy -, ildedicato ai temi ...

...dell'Unione Europea nell'era della "ri - globalizzazione" è stato l'argomento centrale nel corso del dibattito che hail nuovo pensatoio Luiss. In occasione della presentazione di, ...... analisi e proposte nel campo della governance economica e della politica industriale È statooggi - 13 luglio - a Roma il think - tank dell'Università Luiss dedicato ai temi europei,...ufficialmente in Italia pochi giorni fa, con la gamma 11 Pro Series, non si perderà ... Restando fedeli allo spirito " Dare to", realme fa un salto di qualità ridefinendo costantemente ...

Presentato LEAP, il nuovo think-tank della Luiss - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il Luiss Institute for European Analysis and Policy è presieduto dall'economista Domenico Siniscalco, e diretto da Valentina Meliciani, Professoressa di Applied Economics alla Luiss. Il Comitato ...Obiettivo è quello di rafforzare il contributo di idee, analisi e proposte nel campo della governance economica e della politica industriale ...