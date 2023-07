Presa di servizio nominato da GPS e nomina funzioni strumentali Scarica circolari

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 14 luglio 2023) Online lee i documenti per i Dirigenti scolastici per avviare al meglio il prossimo anno scolastico. Nella nostra sezione PLUS, dedicata agli abbonati alla rivista (La Dirigenza scolastica), troverete un canale interamente dedicato allee ai documenti, ed i particolare un Tag dedicato ai documenti utili per l’avvio del nuovo anno scolastico. L'articolo .