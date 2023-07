Premiate 24 imprese ai CR Awards 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo una prima edizione di successo, si è conclusa giovedì 13 luglio, la prima tappadei Credit Reputation(CR), il premio di reputazione creditizia ideato e organizzato da Centralerisk S.p.A., con il patrocinio di ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza) e AITI (Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa). Nel corso dell’evento, sono state24, provenienti da tutta Italia, che hanno saputo distinguersi per la loro puntualità nei confronti del sistema bancario. Tali realtà hanno fatto analizzare la propria Centrale dei Rischi del periodo aprile 2022 – marzo, ottenendo il risultato “Top per puntualità verso il Sistema Bancario”, in base al modello valutativo pubblicato, in uso a Centralerisk e fruibile sul sito ...