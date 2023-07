Preiti | «Lukaku | azione di disturbo Ho una convinzione per l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tiene banco nelle ultime ore la situlegata a Romelu, il cui silenzio alle avances delsta causando diverse perplessità riguardo a un suo possibile arrivo alla Juventus. Di questo ha parlato a Sportitalia anche il dirigente AntonelloDI– Secondo il dirigente Antonello, non ci saranno grosse sorprese su Romelual: «Si aspetta l’uscita di Onana al Manchester United. La distanza ancora c’è, mafarà lo sforzo finale. Non tarderà molto questa notizia, il club ha puntato il giocatore e il giocatore ha puntato la squadra. Da dirigente sono convinto che finirà al. In questo caso la Juventus può essere un’di ...