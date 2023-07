Cresciuto prima nel settore giovanile del Kouros Napoli e poi in quello della Virtus, il ...spiegata la scelta nel voler puntare subito con forza su Francesco Spinelli, crediamo molto ...il suo commento sul suo lavoro: "Negli ultimi anni ho concentrato la mia attenzione sul ... Guido Villani -- Menzione d'onore nella sezione Giornalismo.... di che parla Céline, Céline parla dei Giuntoli di tutto il mondo. Per certi versi lo fa ... Più modestamente il Napoli riesce a farlo soltanto nel tratto- Capodichino, già a Casoria l'...

Pozzuoli: ecco il programma di luglio 2023 del Cinema all'Aperto 2a News

QUARTO - Nasce la “Comunità Agri-culturale Flegrea per l'inclusione” di Slow Food, la prima comunità d’Italia che pone attenzione ai temi dell’inclusione in ...POZZUOLI – Folla di eccezione per l’apertura di “Mediterraneo al Porto”, il nuovo take-away che si trova al porto di Pozzuoli, in via Marino Boffa, nei locali che per decenni hanno ospitato “Pizza è”.