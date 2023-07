Potere della Wagner Così la rivolta fallita ha prosciugato le banche russe e azzoppato il rublo

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 luglio 2023) Il panico si è scatenato velocemente. Assistere all’improvviso e definitivo collasso del sistema finanziario russo, già provato da un anno e mezzo di sanzioni, e magari alla caduta di Vladimir Putin. Chissà se è per questo motivo che, nei giornimarcia su Mosca da parte dei mercenaribrigata, i cittadiniFederazione hanno letteralmente svuotato i conti correnti delle, prelevando su per giù 100 miliardi di rubli in poche ore. Un dato fornito direttamente dalla Banca centrale russa, la quale si è affrettata a precisare come quella verificatasi nel periodo tra il 23 e il 25 giugno sia stata la più grande corsa allo sportello (o al bancomat) dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Secondo il rapporto mensilestessa Banca centrale, a giugno vi è stata ...