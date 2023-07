Positivo al Clostebol | come Palomino | l’antidoping sospende Luca Cretti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023), ciclista bergamasco classe 2001, è risultatoad un controllo antidoping. La sostanza riscontrata è ilMetabolita, la stessa che un anno fa riguardò il difensore dell’Atalanta José. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha provveduto all’immediatare in via cautelare da giovedì 13 luglio,comunica Nado Italia. Il nativo di Sarnico paga l’utilizzo di una pomata che aveva utilizzato per medicarsi una ferita. Il controllo era stato effettuato a margine dei Campionati nazionali italiani Under 23, prova in cui il corridore della Colpack-Ballan era arrivato secondo, stesso piazzamento nella classifica a punti e scalatori del Giro d’Italia NextGen. Il prossimo passo sarebbe stata la partecipazione al Mondiale Under 23 con la ...