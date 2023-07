Posillipo | weekend di caos e violenza come a Piazza Garibaldi Lo Studio legale Vizzino | Ecco che cosa fare

(Di venerdì 14 luglio 2023) Altro che Pausylipon (in greco: pausa dal dolore): da tempo, ormai,è diventata una strada a rischio, soprattutto nel, quando l’afflusso incontrollato di migiiaia di auto, provenienti in gran parte dalla periferia, paralizza il traffico rendendo la vita impossibile ai residenti.sono gli inevitabili corollari di una situazione che con la bella stagione nei fine settimana diventa esplosiva. Al pari di aree, caratterizzata da “degrado urbano, rifiuti e mancanza di manutenzione” e da una pervasiva presenza della microcrimaltà. Di qui l’appello delloa Prefetto, Questore, Procuratore della Republica e sindaco. “Per debellare i disagi in zona ...

Como Nuoto: neldell'8 - 9 luglio a Monza i giovani lariani si giocano il passaggio ai Tricolori. Como Nuoto:... Davide Varavallo, Luca Izzo ed Emanuele Miraldi (CN), Mattia Giorgio Di ...Clicca qui per tutte le informazioni Made in Food Street Festival Nell'agro nolanosarà un... il carnevale napoletano che si festeggiava nei pressi della grotta di. I bambini si ..., col numero chiuso e la prenotazione online obbligatoria , le spiagge libere sono ... Nel mezzo, tra i due estremi di Partenope, c'è stata tanta voglia di mare nelalle porte. Ma non ...

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 13 al 16 ... Napoli da Vivere

Aumenti tra il 5 e il 20% rispetto al 2022 nei lidi privati ma nonostante tutto “se non arrivi presto di mattina non trovi neppure un lettino libero” ...Su un punto il titolare del Teatro Posillipo è irremovibile: «Da oggi in poi chi vorrà organizzare una festa qui sarà valutato con molta attenzione». Ha ragione ...