Pnrr | circa dieci milioni per il Sannio | ecco i comuni destinatari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPoco meno dicomplessivi daldestinati aisanniti. Si va da somme destinate alla riduzione del rischio idrogeologico a quelle riguardanti la messa in sicurezza di aree colpite da calamità naturali. Sono tredici i centri urbani della provincia di Benevento che ne beneficeranno.li nel dettaglio: San Bartolomeo in Galdo: 1 milione di euroLavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali nelle aree a nord del centro abitato (via Roma) messa in sicurezza del territorio. Sant’Angelo a Cupolo: 1 milione di euro Sistemazione idrogeologica e consolidamento del versante di via Dante e sistemazione idrogeologica, consolidamento e messa in ...