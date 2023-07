Pm valuta la richiesta al Senato sul telefono di La Russa jr

La Procura di Milano sta valutando una eventualealla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa, la cui sim è intestata al padre Ignazio, presidente del Senato. Da ...La procura di Milanounaalla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa, la cui sim telefonica è intestata al padre Ignazio, ...La procura di Milanounaalla Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato per poter sequestrare il cellulare di Leonardo Apache La Russa, la cui sim telefonica è intestata al padre Ignazio, ...

Pm valuta richiesta al Senato per il telefono del figlio di La Russa

