Pitone birmano gigante scoperto in Florida | lungo 6 metri e pesa 122 kg | è record Il video choc della cattura

Ritrovato in Florida un pitone birmano lungo 5,79 metri, il piu grande mai osservato secondo un’associazione locale in questo stato americano dove la specie e considerata invasiva. A fare ...Jake Waleri, 22 anni, ha catturato a ovest di Miami, nella Riserva nazionale di Big Cypress, il pitone birmano più lungo mai documentato nello Stato della Florida. Il rettile, lungo quasi 6 metri e pe ...