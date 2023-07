Pitone birmano di 6 metri catturato a mani nude

(Di venerdì 14 luglio 2023) L’ago in un pagliaio, serpenti e cinghiali a Roma, una Miami, alla fine che differenza fa? Se non fosse per il peso (50 chili) e la lunghezza (quasi 6). Un ragazzo di 22 anni ha trovato, infatti, a Miami, in Florida unlungo 5,79, il più grande mai osservato, L'articolo proviene da Il Difforme.

In Florida, un giovane di 22 anni ha trovato un, lungo 5,79 metri, che è considerato il più grande mai osservato nello Stato. Questa specie di serpente è considerata invasiva in Florida, e l'esemplare è stato individuato durante una ...Incredibile ritrovamento di unin Florida, con un 22enne che si è imbattuto in uno degli esemplari più grandi mai osservati nello Stato americano. L'animale, lungo 5,79 metri , è stato localizzato a 70 chilometri a ...Il serpente catturato è undelle roccee, con i suoi 5 metri e 79 cm di lunghezza, è il più grande mai trovato in ...

Un pitone birmano lungo quasi 6 metri catturato in Florida - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Incredibile cattura di un pitone birmano lungo quasi 6 metri in Florida: un 22enne è riuscito a bloccarlo in strada ...Nei giorni scorsi, un ragazzo ed un uomo sono riusciti a catturare un gigantesco serpente a mani nude: tutto documentato in un video ...