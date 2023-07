Pirateria online | le nuove regole contro

addio pezzotto (per 5 milioni di italiani), assist per i diritti tv della serie A: Sky - Dazn in gol Il Senato ha dato il via libera alla guerra alla(dopo l'ok della Camera il 22 marzo). Guerra al 'pezzotto' che trasmetteva le partite di serie A, Champions e via dicendo in modo illegale. Una decisione importante per la Lega Serie ...'Laè sempre esistita e ha sempre trovato il modo di aggirare le leggi. Sarà così anche questa volta. L'abbonamento non lo faremo mai, non ci piegheremo'. (Di Fabio Insenga) {} #_intcss0{...Approvato il disegno di legge antidigitale, che promette pugno di ferro contro la diffusione illegittimae streaming dei materiali coperti da copyright. Tra le novità più importanti il potere per gli organi preposti ...

Serie A, approvata la legge anti pirateria, Dazn e Sky: «Norma fondamentale». Il pezzotto Si stima fosse usato da 5 milioni di italiani ...(Adnkronos) – Fatta la legge, trovato l’inganno. Almeno, fatta la legge è partita la corsa a trovare il prossimo inganno. Gli irriducibili del ‘pezzotto’ non si vogliono fermare neanche di fronte all’ ...