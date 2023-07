Pioggia di banconote sull' autostrada | automobilisti fuori dalle auto per arraffare il denaro | il

Lo zaino in cui era raccolta la grossa somma è esploso, lasciando centinaia disparse per strada. Gli automobilisti, naturalmente, ne hanno voluto approfittare. Dapprima increduli, sono ...Da 'Campagna elettorale' - Sabato 13 maggio 2023e vento nella Tessaglia più profonda, prima del ritorno del sole, previsto per la prossima ...distribuito un gran numero di, ...Da 'Campagna elettorale' - Sabato 13 maggio 2023e vento nella Tessaglia più profonda, prima del ritorno del sole, previsto per la prossima ...distribuito un gran numero di, ...

Stadio Franchi a Firenze, dopo il sì a Venezia il progetto resta al palo Corriere Fiorentino

Una ressa in autostrada, automobilisti che inchiodano, urla e persone che corrono fuori dalle auto. Una scena inusuale, che farebbe pensare a ...