Pino Insegno risponde ad Ainett Stephens ma non si scusa

prova a spegnere la polemica che lo ha travolto assicurando che il rapporto con Ainett Stephens è intatto, dopo che in un'intervista al blog di Davide Maggio aveva escluso un ritorno ...Inizia con un piccolo inciampo il ritorno diin Rai . L'attore è pronto nella prossima stagione televisiva a condurre due programmi di grande successo come L'Eredità , al posto di Flavio Insinna, e il Mercante in Fiera , game show ...Così Ainett Stephens, modella e volto storico del 'Mercante in fiera', dopo che il presentatoreha comunicato che la donna non sarebbe tornata nei panni della Gatta Nera nella nuova ...

Pino Insegno non si scusa con Ainett Stephens: L'ho sentita, le ho detto di non prendersela Fanpage.it

Dopo aver detto di non volerla come Gatta Nera nel Mercante in Fiera perché diventata “un pò più grande”, Pino insegno non si scusa ...- Fermi tutti. Dico: fermi tutti. Mentre a Hollywood, il regno del cinema a cinque stelle, dei contratti milionari e tutto il resto, attori e sceneggiatori scioperano a causa del mancato accordo tra ...