Pino Insegno replica ad Ainett Stephens | “L’ho ringraziata per il lavoro svolto” Ma niente scuse | “Non capisco perché dovrei”

(Di venerdì 14 luglio 2023)vs, capitolo 3. Il conduttore prova a “mettere una toppa” dopo la polemica che lo ha visto protagonista nei giorni scorsi. Ricostruiamo in breve le puntate precedenti. Tutto è partito dalle dichiarazioni del conduttore che, in un’intervista rilasciata al blog di Davide Maggio, ha parlato dell’imminente ritorno sulla Rai del suo programma Il Mercante in Fiera spiegando che nella nuova edizione del gioco a premi non sarebbe mancato il ruolo chiave della Gatta Nera precisando, però, che ad interpretare il personaggio non sarà. “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera – ha dichiarato– la stiamo cercando.è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel ...

Lo scambio di battute trae Ainett Stephens sembrerebbe essere arrivato ad una fine. Dopo le dichiarazioni del conduttore , che riteneva la showgirl troppo ' grande ' per interpretare nuovamente il ruolo dell'...Fazio a Discovery: 'Io qui da uomo libero ma la Rai non mi ha cacciato' Ainett Stephens replica a: 'Troppo vecchia A 41 anni sono più bella, fresca e affascinante che mai' I volti dello ...non si scusa con Ainett Stephens dopo le battute sull'età della soubrette. "Non capisco perché dovrei, è una mia amica" ha detto a TvBlog . Secondo il conduttore, insomma, le scuse non ...

Pino Insegno insultato da Michele Serra: "Una inspiegabile porcheria" Liberoquotidiano.it

Lo scambio di battute tra Pino Insegno e Ainett Stephens sembrerebbe essere arrivato ad una fine. Dopo le dichiarazioni del conduttore, che riteneva la showgirl troppo «grande» ...Bufera su Pino Insegno per le parole su Ainett Stephens, visto che suggerivano che per via dell'età l'ex Gatta Nera non fosse più attraente.