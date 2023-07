(Di venerdì 14 luglio 2023)adda parte di. Il conduttore del futuro (e rinnovato) Mercante in Fiera, raggiunto da TvBlog.it ha commentato le parole dell’ex Gatta Nera, la quale si era risentita per un precedente commento in cui, tra le righe,asseriva che fosse troppo vecchia per ricoprire ancora il suo passato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LE PAROLE DIspiega che 'la nuova Gatta Nera la stiamo cercando. Ainett è diventata un po' più grande, sono passati tanti anni'. E detto da lui che di anni ne fa 64 il prossimo 30 ...Giorni faha rilasciato una lunga intervista al portale tv DavideMaggio.it . E tra le tante cose dette il conduttore ha rivelato che il ruolo della Gatta Nera a il Mercante in fiera non verrà più ...Alla conduzione riprende il suo posto, che sfrutterà l'occasione per prepararsi a dovere al futuro debutto a L'Eredità . Grande assente sarà invece Ainett Stephens , la celebre gatta ...

Pino Insegno replica ad Ainett Stephens: “Non ho capito..." Isa e Chia

Pino Insegno si prepara al ritorno in Rai, dove a partire dalla prossima stagione si ritroverà a condurre due programmi: L’Eredità, orfana di Flavio Insinna, e Mercante in Fiera, il game show andato i ...Pino Insegno, nessuna scusa ad Ainett Stephens: "Non l'ho offesa", la replica del conduttore dopo lo sfogo della soubrette.