Pino Insegno | Ainett Stephens | la «gatta nera» e perché non ci sono neri nella Tv italiana

Fazio a Discovery: 'Io qui da uomo libero ma la Rai non mi ha cacciato' Ainett Stephens replica a: 'Troppo vecchia A 41 anni sono più bella, fresca e affascinante che mai' I volti dello ...non si scusa con Ainett Stephens dopo le battute sull'età della soubrette. "Non capisco perché dovrei, è una mia amica" ha detto a TvBlog . Secondo il conduttore, insomma, le scuse non ......non è stata richiamata per ricoprire il ruolo della Gatta Nera a Il Mercante in Fiera e questo ha parecchio indispettito gli utenti del web soprattutto per le motivazioni date da. L'ex ...

Pino Insegno, niente scuse a Ainette Stephens: “Per cosa Non l’ho mai detto ma, se anche fosse, anch’io sono… la Repubblica

MILANO (ITALPRESS) - Con 570 mila spettatori, 14 stadi, tanti grandi ospiti e 33 canzoni in scaletta per raccontare gli oltre 20 anni di carriera ...Nuova replica di Pino Insegno sul caso generatosi con Ainett Stephens riguardo l'età e il non poter fare la Gatta Nera.