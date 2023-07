Pinguini Tattici Nucleari | Rubami la notte è il pezzo più trasmesso in radio

(Di venerdì 14 luglio 2023)ladei, certificata disco di platino, è la canzone più trasmessa dallenegli ultimi sette giornila– appena certificato Disco di Platino – è il brano piùdalleitaliane questa settimana, al primo posto della classifica EarOne. L’ennesimo momento d’oro per iche arriva dopo un triplo sold out, con una data a Venezia (Parco San Giuliano) e due a Milano (San Siro), per un tour che coinvolgerà oltre mezzo milione di persone. Continua il lungo tour, 11 stadi che attraverseranno il Paese fino all’RCF Arena di Reggio Emilia il 9 settembre, in un susseguirsi di colpi di scena, ...

Questo articolo lo scrivemmo paro paro per IL, glorioso magazine del Sole 24 Ore, il 30 settembre 2019, giorno in cui fu annunciato il primo forum d'Assago deiNucleari. Non era la prima volta che ci occupavamo dei Ptn, ma stiamo comunque parlando di un'epoca prima del Sanremo 2020 di "Ringo Starr", prima del Covid e dei relativi lockdown ...Tuttavia, ad aggiudicarsi il primo posto non sono stati loro, bensì un altro gruppo musicale: INuclerai con il loro nuovo singolo: 'Rubami la notte'. Ma, scopriamo meglio quali sono ...... prima data italiana all'Olimpico di Roma AL VIA IL TOUR NEGLI STADI Fotogallery - INucleari alla loro prima volta a San Siro GUARDA GLI SCATTI Fotogallery . Giuseppe Cederna di '...

Firenze, concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, strade chiuse e parcheggi, le info LA NAZIONE

I Pinguini Tattici Nucleari sono primi in radio con Rubami la notte, davanti a un trio formato da Italodisco, Disco Paradise e Pazza Musica ...Dopo la partenza trionfale del tour, continua l'estate top dei Pinguini Tattici Nucleari: Rubami la notte è il brano più trasmesso in radio.