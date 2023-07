Piccola Industria | l’evento annuale

(Di venerdì 14 luglio 2023): mercoledì a Palazzo Gambara di Bedizzole, intitolato “Tracciamo insieme la rotta! Incontriamoci e parliamone”; oltre 100 i partecipanti Nel pomeriggio di lavori, dedicato agli associati, una serie di workshop operativi, che hanno dato alle aziende la possibilità di confrontarsi su 6 tematiche affrontate dallain questo ultimo biennio. Si è tenuto mercoledì – a Palazzo Gambara di Bedizzole (via San Vito 31) –delladi ConfBrescia, intitolato “Tracciamo insieme la rotta! Incontriamoci e parliamone”. Nel pomeriggio di lavori – a cui erano presenti oltre 100 partecipanti – si è svolta una serie di workshop ...

Completano il Consiglio di Presidenza i Vice Presidenti di diritto: Caterina Quercioli, Presidente del Comitato, Sean Neri, Presidente dei Giovani Imprenditori e Massimo Riili, ...Per Giovanni Baroni, Presidentee Vice Presidente di Confindustria, "nello scenario attuale, che vede le imprese impegnate in una duplice transizione digitale e sostenibile, ...Stabilendo legami forti, i produttori suscala possono sfruttare il potere di ... in particolare tra gli attori della finanza, dell', dello sviluppo e della società civile. È ...

Piccola Industria: tracciamo insieme la rotta La Voce del Popolo

Confindustria Siracusa ha un nuovo presidente. Gian Piero Reale ' stato eletto per il biennio 2023-2025 e succede a Diego Bivona. L'assemblea che si è tenuta ieri pomeriggio nella ...MARGHERA (VENEZIA) (ITALPRESS) – L’86% delle Piccole e medie imprese del Veneto adotta strumenti digitali per supportare l’attività ...