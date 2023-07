Picchiata in strada a Posillipo | l' intervento dei giovani per difenderla

La7.it - In un video registrato nel quartiere di Posillipo , a Napoli , si vede un uomo di 36 anni aggredire fisicamente la compagna, 28, in, incurante delle persone intorno. La ragazza ha ...Choc a Posillipo, noto quartiere di Napoli, dove una ragazza è stata brutalmentein mezzo alladal ragazzo che si trovava insieme a lei. La scena è stata naturalmente notata da alcuni passanti, che non hanno esitato a intervenire per difendere la giovane, dando ...L'imputato avrebbe minacciato di morte la donna sia in casa sia per, colpendola più volte al torace e in viso, 'attingendola anche con strumenti da taglio'. Gli episodi contestati sono ...

Ragazza picchiata in strada a Napoli il video L'Unione Sarda.it

Un gruppo di giovani, dopo aver visto la scena, si è avvicinato alla macchina dell'uomo e lo ha costretto a scendere prendendo a calci e pugni la portiera. L'aggressore ha regagito attaccando ...