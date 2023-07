Picchia la propria ragazza a Napoli | individuato colpevole | i presenti pronti a testimoniare

(Di venerdì 14 luglio 2023) Un evento sconvolgente ha scosso: un giovane è stato identificato come responsabile dell’aggressione brutale alla sua fidanzata in Via Orazio. Le immagini del video, divenute virali, mostrano la violenza delle percosse. Le indagini sono in corso per determinare se ci siano stati episodi di violenza precedentiè stata scossa da un evento scioccante che ha colpito l’opinione pubblica. Le forze dell’ordine hanno identificato ildell’aggressione avvenuta la sera dell’8 luglio in Via Orazio, tra i quartieri di Chiaia e Posillipo. Si tratta di un individuo di 36 anni, A. L., originario della provincia Nord di, con precedenti penali legati alla droga. La vittima dell’aggressione è una giovane donna di 28 anni, la fidanzata del responsabile, anch’essa proveniente dall’hinterland ...

Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere lacompagna di vita, ci disgusta'"Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere lacompagna di vita, ci disgusta", conclude.

Grave episodio a Napoli in via Orazio; protagonisti una coppia di fidanzati. Nelle immagini diventate virali sul web si vede la coppia discutere animatamente, poi dalle parole si passa alla violenza: ...Napoli, uomo picchia una ragazza in mezzo alla strada. E aggredisce anche i passanti intervenuti per difenderla ...