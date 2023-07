Piacenza | presentata iscrizione a Serie D Si spera comunque nel ripescaggio in Serie C

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilnella scorsa stagione è stata retrocessa dallaC allaD sul campo. Il club biancorosso ha attivato la procedura per l’inD, come attesterebbe il verdetto del campo. Tutto potrebbe portare ad un finale migliore per il, che comporterebbe ilinC. Ilcon un comunicato ha ufficializzato di “avere presentato regolare domanda dial prossimo campionato diD” e “inoltrato alla Figc domanda diinC“. Il club, quindi, ha voluto attivare le procedure per la ...

Il Piacenza dopo la retrocessione in Serie D spera di tornare già dalla prossima stagione in Serie C. Il club biancorosso, infatti, tramite un comunicato ha fatto sapere di "avere presentato regolare ..."