Peter Sellers | la causa di morte dell’attore

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ladelladifu dovuta ad un infarto che gli fu fatale. L’attore soffriva di problemi cardiaci da anni e il 22 luglio 1980, mentre si trovava a Londra, al Dorchester Hotel, l’attore fu colto da forti dolori al petto e trasportato d’urgenza al Middlesex Hospital di Londra. In ospedale, il suo cuore smise di battere e gli fu praticata la rianimazione cardiaca.scivolò nel coma e e morì due giorni dopo, il 24 luglio 1980, all’età di 54 anni. Come scrisse il Los Angeles Times all’epoca,aveva avuto il primo di otto attacchi cardiaci nel 1964 e questo episodio aveva avuto un forte impatto sulla sua carriera. “Non è possibile quantificare quanto abbia influenzato il mio lavoro, ma lo ha fatto in modo considerevole. Per il resto, ...