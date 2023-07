Pericolo Calabrone Asiatico | guai a schiacciarlo | metti a forte rischio la tua salute

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 14 luglio 2023) Attenzione a seguire l’istinto che ci dice di schiacciare il. Farlo potrebbe rivelarsi moltoso per la nostra. In presenza di un insetto il nostro istinto ci detta sostanzialmente una di queste due azioni: o metterci in fuga oppure provare acon una qualche “arma” a nostra disposizione. Questo vale soprattutto per insetti dalla puntura particolarmente dolorosa, come vespe e calabroni.: fa paura, mapotrebbe mettere ala nostra– grantennistoscana.itMa reagire d’istinto non sempre è la cosa migliore da fare. A volte si rischia di peggiorare, se non di far precipitare la situazione. Come ammonisce la vecchia favola di La ...