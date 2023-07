Performance e libertà espressiva | l’arte per celebrare TAD Residency

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 14 luglio 2023) Arte visiva, Danza e Teatro insieme si sono cercate e abbracciate nell’evocativo Monastero del Carmine per il momento conclusivo della sesta edizione di TAD, azione di residenza nata dalla collaborazione tra TTB, Contemporary Locus e FDE – Festival Danza Estate nell’ambito del progetto “Acciaio e Cotone” – Bando Spazi in trasformazione di Fondazione Cariplo. L’iniziativa ha previsto la convivenza all’interno del Monastero – trasformato per l’occasione in un grande spazio di co-working – di tre artiste attive su pratiche diverse con l’obiettivo di una libera sperimentazione di pratiche trans-disciplinari. Silvia Battaglio, Sophie Ko e Amina Amici, le tre protagoniste del progetto, si sono messe in gioco portando avanti una ricerca artistica fatta di processi di scambio, e relazione. E i risultati finali sono andati ben oltre le ...