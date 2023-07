(Di venerdì 14 luglio 2023) Robertoha attiratoesse non solo del. Sul calciatore c’è anche un, lo scrive TRT Spor. INTERESSE – Robertoè uno dei nomi considerati dalper occupare lo slot, l’ultimo, del centrocampo del prossimo anno. Il giocatore di 32 anni è ormai svincolato dopo l’esperienza conclusa con l’Udinese, ma si fa avanti laper lui.arrivano notizie di un interesse del Besiktas, che vorrebbe rinforzare il suo reparto e ha chiesto un incontro con l’agente. Fonte: trtspor.com Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Il tecnico della Lazio non vuole più sentire parlare di alternative al giocatore che da tempo prova ad acquistare e boccia le proposte di Lotito ovveroa parametro zero e l'altra Dominguez ...Dopo il colpo Thuram a parametro zero per l'attacco e dopo aver vinto l'agguerritadi ... perché l'ex Sassuolo non basta e ci sono due strade da percorrere:, svincolato e quindi low ...... da leader a testimoniare l'ottimo scouting da parte della Beneamata che ha bruciato la... Roberto, ex Udinese e Juventus, classe 1991 che conosce alla perfezione il campionato ...

Pereyra, concorrenza dalla Turchia per l’Inter. Il club interessato Inter-News.it

Ancora novità per la Lazio che ha da poco ceduto Milinkovic-Savic per 40 milioni all’Al-Hilal, squadra proveniente dall’Arabia Saudita. C’è stato subito un incontro a Formello tra Fabiani, Sarri e il ...Potrebbe essere complicata la strada del Torino per arrivare a Roberto Pereyra, uno degli obiettivi granata per il centrocampo. Sul centrocampista dell'Udinese infatti ci sarebbero anche altri ...