Pereyra-Besiktas | nuova avventura in vista per l’argentino

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 14 luglio 2023) Dopo la decisione di non rinnovare il contratto con l’Udinese, il centrocampista argentino Robertopare essere pronto a firmare per il. Come riportato sia da Goal.com che dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’ex Juventus sembra sempre più tentato dal progetto di quella che diventerebbe la sua terza squadra bianconera, e comunicherà a breve la sua decisione. La testata giornalistica turca Sports Digitale, invece, considera la trattativa già conclusa affermando che il calciatore è atteso nelle prossime ore a Istanbul dove firmerà un contratto biennale.: El Tucu pronto a lasciare l’Italia per l’ultima volta Di ritorno in Friuli dopo le esperienze positive con Juventus e Watford,ha vissuto una secondada protagonista in ...