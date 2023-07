Pereyra ad un passo dalla Turchia | è fatta Inter tagliata fuori!

Leggi su inter-news

(Di venerdì 14 luglio 2023)può sfumare per l’. L’argentino, svincolato dopo la lunga esperienza all’Udinese, è ad unda un top club turco. Le cifre sul contratto ACCORDO ?può vestire presto la maglia del Besiktas. Il centrocampista argentino, svincolato dall’Udinese, era finito anche nel mirino dell’, proposto dal suo agente Federico Pastorello. Ma come riferisce Sports Digitale in, il Tucu è ad undalle Aquile. Contratto di due anni con opzione per il terzo a due milioni di euro a stagione. La firma potrebbe arrivare anche a breve. Se fosse confermato, l’dovrà cercare un’altra pedina per rafforzare il proprio centrocampo.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...