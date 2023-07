Percy Jackson e gli dei dell' Olimpo | un nuovo poster della serie tratta dalla saga di Rick Riordan

(Di venerdì 14 luglio 2023) La piattaforma di streaming Disney+ ha condiviso online unscritta dadedicata alle avventure di. Disney+, in occasione del San Diego Comic-Con 2023, ha condiviso une gli dei. I fancreata danon hanno però ancora una data prevista per l'uscita in streaming degli episodi, appuntamento che potrebbe essere fissato all'inizio del 2024. Il...

Disney+, in occasione del San Diego Comic - Con 2023, ha condiviso un poster della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. I fan della saga creata da Rick Riordan non hanno però ancora una data prevista per l'uscita in streaming degli episodi, appuntamento che potrebbe essere fissato all'inizio del 2024.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: un nuovo poster della serie ... Movieplayer

