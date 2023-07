Perché Leonardo Bonucci è fuori rosa alla Juventus? I motivi dell’esclusione E per la Nazionale

(Di venerdì 14 luglio 2023) SI chiude dopo poco più di 502 partite e 37 gol l’avventura di. Mentre tutto lasciava supporre che il capitano bianconero potesse terminare a Torino la propria carriera,scadenza naturale del contratto nel giugno 2024, la società ha comunicato al classe 1987 di essere. Un viaggio, quello di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna in Toscana dove il giocatore è in vacanza, per chiudere l’era. Il difensore, infatti, si presenterà regolarmente al raduno bianconero lunedì 17 luglio, ma si allenerà da solo e non partirà per la tournée negli Stati Uniti. La fascia di capitano, inoltre, passerà sul braccio di Danilo. Il club ha addotto ragioni tecniche: ...

