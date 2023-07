Perché Djokovic ha perso a tavolino un punto con Sinner Protesta con l’arbitro | “Stai scherzando?”

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 luglio 2023) Novakha vinto il primo set della semifinale contro Jannika Wimbledon e ha poi operato un break nella seconda frazione, portandosi così sul 2-1. Il serbo si presenta al servizio nel quarto game e il punteggio recita 15-15, quando inizia uno scambio molto serrato. Il tennista italiano risponde colpo su colpo in maniera brillante, il numero 2 al mondo non demorde e rimanda indietro di tutto. In occasione di un colpo, però,ha urlato in maniera violante. Un ruggito emanato dopo aver colpito la palla, già in viaggio verso la metà campo di. I decibel si sono alzati in maniera perentoria eha interrotto lo scambio (in gergo “hindrance”), concedendo all’altoatesino ilnon voleva crederci e ...