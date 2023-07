Pentagono conferma | ' bombe a grappolo consegnate a Kiev'

Ilha confermato che le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti a Kiev sono state consegnate all'Ucraina, come affermato ieri dal generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi alla Cnn.Mentre Putin riapre alla Wagner, le chiede di continuare a collaborare con la Russia dopo la rivolta e dopo che Biden ha sottolineato che Prigozhin dovrebbe far attenzione a cosa mangia, gli Usa ...Putin: "I missili occidentali non saranno determinanti in Ucraina" Putin: "L'adesione di Kiev alla Nato non aumenterà la sua sicurezza Putin: "Kiev nella Nato minaccia alla sicurezza russa" Putin: "...

Il Pentagono ha confermato che le munizioni a grappolo fornite dagli Stati Uniti a Kiev sono state consegnate all'Ucraina, come affermato ieri dal generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi alla Cnn. (ANSA ...