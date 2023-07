Pechino tentenna | le città cinesi si attrezzano contro il debito Da sole

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 luglio 2023) Se la politica, quella a, latita, allora è meglio che ognuno pensi a salvarsi da solo, e in fretta. La Cina combatte da anniun mostro chiamato. Le grandi e sconfinate province del Dragone sono tutte pressoché insolventi verso le banche di territorio, a loro volta nei guai per aver prestato denaro a società immobiliari che non erano capaci di rimborsare i prestiti. Un circolo vizioso dal quale sembra sempre più difficile uscire. Problema, se falliscono le istituzioni finanziarie e le banche locali, l’intera economia cinese rischia di essere trascinata sul fondo. E allora, ecco i progetti pilota per evitare il peggio, senza aspettare qualche salvagente da, dove comunque il governo è assolutamente conscio della situazione. L’esempio arriva dalladi Qingdao nella ...