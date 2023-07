Paul Heyman | “Nessuno ha mai dominato il Madison Square Garden come la Bloodline”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 14 luglio 2023) La puntata di Friday Night Smackdown della scorsa settimana si è svolta al, stabilendo un nuovo, enorme record per la World’s Most Famous Arena. Il processo a Roman Reigns ha caratterizzato la puntata dello show blu, proponendo a pubblico e spettatori l’ennesimo indimenticabile segmento, culminato poi a fine puntata con Jey Uso che ha sfidato Roman ad un match a SummerSlam. We the Ones! Il consigliere speciale di Roman Reigns,, ha commentato su Twitter il record di vendite del MSG, attribuendo il successo alla, affermando chehailquanto la stable samoana: No one in history … not Bruno, not Hulk, not Austin, Rock, D/X or Cena … NO ONE has ever OWNED ...