Pattume | Enrico Brignano insulta il cantante Mario Forte | interviene la moglie Flora Canto

(Di venerdì 14 luglio 2023)è finito al centro di una dura polemica per commento pubblicato dal suo profilo Instagram sotto un video del. "" è la parola comparsa tra i commenti a corredo del filmato che lo ritrae mentre si esibisce in uno dei tanti gender reveal party a cui...

...diBrignano lo commenta e nasce una grande polemica sui social. Dal profilo del comico romano (che potrebbe essere vittima di hackeraggio) arriva un commento al video di Forte: ''. Dopo ...Sotto al video "incriminato" è comparso un commento spiacevole diBrignano : '' . Per questo motivo si è scatenata l'ira dei colleghi di Mario Forte e di tanti personaggi napoletani. Il ...'Caro. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisciè il mio lavoro, spesso è un momento di gioia ...

Napoli contro Enrico Brignano, ecco perché tutti parlano dell'attore: Flora Canto interviene, il fatto spiegato bene, cosa è successo.