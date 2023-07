Passione | coraggio e determinazione | la storia dell’Instagram coach Arianna Cavina

Leggi su dilei

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ho letto da qualche parte che la distanza tra i sogni e la realtà si chiama azione. Una verità, questa che tutti dovremmo utilizzare come monito e come invito per mettere in atto la più doverosa delle rivoluzioni, quella che riguarda la nostra intera esistenza. C’è qualcosa, però, che accade proprio quando percorriamo quella distanza e che, troppo spesso, ci fa desistere dal proseguire il cammino. Ostacoli, dubbi, imprevisti e insicurezze, paure che si insinuano nella mente e ci rallentano, ci paralizzano. Ci portano a rinunciare ai nostri sogni. Ma non è così che deve andare per forza. “Facile a dirsi” – direbbe qualcuno, perché poi lo abbiamo imparato con le nostre stesse esperienze che quel “Difficile a farsi” è più vero che mai. Eppure, esistono dalle storie, neanche così lontane da noi, che ci insegnano che è proprio vero che i sogni possono trasformarsi in realtà. E non per mano ...