Party in piscina per sole donne a Limbiate | parla Fatima | “Solo strumentalizzazione politica”

(Di venerdì 14 luglio 2023) Ilinper? “Una” commentaZahraa Barakate, cittadina italiana di origini marocchine, madre di cinque figli che abita asi è laureata lo scorso anno all’Università Cattolica di Milano in Scienze del Servizio Sociale e attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in Lavoro ...

...di vacanza e per chi ha già fortuna direttamente sulla spiaggia al mare o a bordo di una... come il quarto al luna park, il quinto al Country club e il sesto durante un discopuntano alle ...... dallo stadio Armando Picchi al Campo Scuola Martelli (solo zona lanci), toccando la... È inoltre previsto l'evento 'Radio stop': un coinvolgente spettacolo di intrattenimento e ...14 AGOSTO Dopo il debutto alla passata edizione, anche nel 2023 torna il Pool, una festa in, tra live show e dj set a chiusura del festival. Gli headliner della giornata del 14 agosto ...

Lega: si attacca persino a un party in piscina per fare propaganda WIRED Italia

Piscina per sole donne a Limbiate “Una strumentalizzazione politica” per Fatima Zahraa Barakate, cittadina italiana di origini marocchine ...Dopo la Silent Disco, arriva un altro sabato di fuoco a Pianello: il 29 luglio torna il Fracasso Giovani Party. Si avvicina il settimo appuntamento targato Associazione Giovani Val Tidone, in ...